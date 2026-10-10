В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом центре

В городе Тэгу на юге Южной Кореи произошло частичное обрушение потолка в торговом центре. В результате инцидента пострадали 38 человек.

Как сообщает Yonhap, во время происшествия в здании находились 66 посетителей. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться.

Большинство пострадавших получили лёгкие травмы. Девять человек доставили в больницы, угрозы их жизни нет.

После эвакуации спасатели обследовали здание и не обнаружили других пострадавших. В районе происшествия полиция регулирует движение транспорта.

Местные власти намерены установить причины обрушения после завершения поисковых работ.