В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом центре
Большинство пострадавших получили лёгкие травмы.
10 Октября 2026, 18:37
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10 Октября 2026, 18:3710 Октября 2026, 18:37
187Фото: Yonhap
В городе Тэгу на юге Южной Кореи произошло частичное обрушение потолка в торговом центре. В результате инцидента пострадали 38 человек.
Как сообщает Yonhap, во время происшествия в здании находились 66 посетителей. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться.
Большинство пострадавших получили лёгкие травмы. Девять человек доставили в больницы, угрозы их жизни нет.
После эвакуации спасатели обследовали здание и не обнаружили других пострадавших. В районе происшествия полиция регулирует движение транспорта.
Местные власти намерены установить причины обрушения после завершения поисковых работ.
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