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В Южной Корее 38 человек пострадали при обрушении потолка в торговом центре

Большинство пострадавших получили лёгкие травмы.

10 Октября 2026, 18:37
АВТОР
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Yonhap 10 Октября 2026, 18:37
10 Октября 2026, 18:37
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Фото: Yonhap

В городе Тэгу на юге Южной Кореи произошло частичное обрушение потолка в торговом центре. В результате инцидента пострадали 38 человек.

Как сообщает Yonhap, во время происшествия в здании находились 66 посетителей. Все они смогли самостоятельно эвакуироваться.

Большинство пострадавших получили лёгкие травмы. Девять человек доставили в больницы, угрозы их жизни нет.

После эвакуации спасатели обследовали здание и не обнаружили других пострадавших. В районе происшествия полиция регулирует движение транспорта.

Местные власти намерены установить причины обрушения после завершения поисковых работ.

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