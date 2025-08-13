Численность вооружённых сил Южной Кореи за шесть лет снизилась на 20% и составляет 450 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Министерства обороны, опубликованном депутатом от правящей партии, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Главной причиной сокращения называют рекордно низкий уровень рождаемости - 0,75 ребёнка на женщину, что является самым низким показателем в мире.

В стране действует обязательная военная служба, поскольку Южная Корея формально остаётся в состоянии войны с КНДР, обладающей ядерным оружием.

Согласно исследованию, опубликованному в июле, для отражения возможного нападения со стороны Северной Кореи необходимо не менее 500 тысяч военных. Численность армии КНДР оценивается примерно в 1,3 млн человек, что, по мнению экспертов, ставит Сеул в "структурно сложное" положение для обеспечения обороны.