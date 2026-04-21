В Южной Корее грузовик наехал на протестующих: есть погибший

В результате наезда грузовика на протестующих сотрудников сферы грузоперевозок погиб один человек, ещё двое получили травмы в В Южной Корее, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошёл в 10:32 по местному времени в районе Чончхонмён города Чинчжу у логистического центра сети магазинов CU. В этот момент там проходила акция протеста членов профсоюза работников грузоперевозок.

Участники митинга требовали переговоров с руководством компании BGF Retail, которая управляет сетью магазинов CU. Забастовки начались 16 апреля и, как ожидается, продлятся до 11 мая.

По данным полиции, 2,5-тонный грузовик наехал на протестующих. В результате 50-летний мужчина был доставлен в больницу с остановкой сердца, где позже скончался. Ещё два человека получили травмы лёгкой и средней тяжести, их жизни вне опасности.

Правоохранительные органы сообщили, что за рулём находился 40-летний водитель, который не участвовал в протесте. По предварительным данным, он пытался объехать людей, которые перекрывали дорогу.

Водитель был задержан на месте происшествия. Его подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, в том числе наличие или отсутствие умысла.