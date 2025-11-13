В Республике Корея два человека погибли, 18 человек получил ранения после того, как грузовик врезался в тротуар на оживлённом рынке в Пучхоне, к западу от Сеула, передает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

Инцидент произошёл около 10:55 по местному времени.

По данным правоохранительных органов, за рулём грузовика находился мужчина около 60 лет. Водитель заявил, что у машины отказали тормоза. Грузовик проехал примерно 100 метров по территории рынка и врезался в магазин, нанеся серьёзный ущерб окружающей инфраструктуре.

На место аварии прибыли около 20 единиц пожарной техники и 60 спасателей, которые помогали пострадавшим и обеспечивали порядок на месте происшествия. Полиция продолжает расследование и выясняет точные причины ДТП.