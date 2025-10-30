В четверг утром в южнокорейском Пусане стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Reuters. Встречу транслирует Центральное телевидение Китая.

В начале переговоров Трамп подчеркнул дружеский характер отношений с китайским лидером.

Для меня большая честь быть рядом с моим другом. Мы уже договорились о многих вещах и сейчас договоримся ещё о некоторых, — заявил Трамп.

Американский президент также поблагодарил Си Цзиньпина за визит, отметив:

"Для меня честь принимать вас здесь, спасибо большое".

Напомним, The Wall Street Journal сообщила во вторник, что Трамп рассматривает возможность снижения 20% тарифа на китайские товары до уровня около 10% в связи с проблемами, связанными с фентанилом.

Последний раз Дональд Трамп и Си Цзиньпин проводили личные переговоры во время первого президентского срока Трампа — на саммите G20 в Осаке в 2019 году. Та встреча проходила на фоне торговой войны, в ходе которой Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины на товары на миллиарды долларов.