В Южной Корее началась встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа
В четверг утром в южнокорейском Пусане стартовала встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Reuters. Встречу транслирует Центральное телевидение Китая.
В начале переговоров Трамп подчеркнул дружеский характер отношений с китайским лидером.
Для меня большая честь быть рядом с моим другом. Мы уже договорились о многих вещах и сейчас договоримся ещё о некоторых, — заявил Трамп.
Американский президент также поблагодарил Си Цзиньпина за визит, отметив:
"Для меня честь принимать вас здесь, спасибо большое".
Напомним, The Wall Street Journal сообщила во вторник, что Трамп рассматривает возможность снижения 20% тарифа на китайские товары до уровня около 10% в связи с проблемами, связанными с фентанилом.
Последний раз Дональд Трамп и Си Цзиньпин проводили личные переговоры во время первого президентского срока Трампа — на саммите G20 в Осаке в 2019 году. Та встреча проходила на фоне торговой войны, в ходе которой Вашингтон и Пекин ввели взаимные пошлины на товары на миллиарды долларов.
