В Южной Корее предупредили о способности КНДР атаковать США
С таким заявлением выступил министр Южной Кореи.
Северная Корея способна нанести удар по континентальной части территории США, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Об этом заявил министр по вопросам объединения Южной Кореи Чон Дон Ён, передает The Korea Times.
"Северная Корея входит в число трех стран, способных нанести удар по основной территории США. Это нужно признавать и относиться к этому рационально", - сказал министр в ходе визита в Германию.
При этом министр подчеркнул, что только сотрудничество с Южной Кореей может позволить КНДР преуспеть в случае проведения экономических реформ и политики "открытия страны".
Говоря о возможности саммита президента США Дональда Трампа и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына он отметил, что лидеры двух стран обозначили взаимный интерес к встрече.
