В Южной Корее впервые за 20 лет на пост премьера выдвинули женщину

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назначил министра по делам малого и среднего бизнеса и стартапов Хан Сон Сук премьер-министром страны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на президентский офис, в случае одобрения парламентом Хан Сон Сук станет первой женщиной-премьером Южной Кореи за последние 20 лет.

Ожидается, что Сон Сук ранее занимавшая пост генерального директора южнокорейского интернет-гиганта Naver, возглавит процесс внедрения искусственного интеллекта в стране, сообщил на брифинге глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик.

"Хан сможет превратить экономический рост Южной Кореи, обусловленный бумом производства полупроводников и ростом экспорта, во всеобъемлющий рост, который затронет всех, включая малые и средние предприятия", - сказал он.

Агентство отмечает, что в президентской системе правления Южной Кореи роль премьер-министра в основном носит церемониальный и административный характер.