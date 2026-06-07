В Южной Корее впервые за 20 лет на пост премьера выдвинули женщину
Роль премьер-министра в Южно Корее в основном носит церемониальный и административный характер.
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Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назначил министра по делам малого и среднего бизнеса и стартапов Хан Сон Сук премьер-министром страны.
Как сообщает Reuters со ссылкой на президентский офис, в случае одобрения парламентом Хан Сон Сук станет первой женщиной-премьером Южной Кореи за последние 20 лет.
Ожидается, что Сон Сук ранее занимавшая пост генерального директора южнокорейского интернет-гиганта Naver, возглавит процесс внедрения искусственного интеллекта в стране, сообщил на брифинге глава администрации президента Южной Кореи Кан Хун Сик.
"Хан сможет превратить экономический рост Южной Кореи, обусловленный бумом производства полупроводников и ростом экспорта, во всеобъемлющий рост, который затронет всех, включая малые и средние предприятия", - сказал он.
Агентство отмечает, что в президентской системе правления Южной Кореи роль премьер-министра в основном носит церемониальный и административный характер.
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