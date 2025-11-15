В Южной Корее вспыхнул крупный пожар на логистическом складе
Огонь быстро распространяется.
Сегодня, 16:31
107Фото: Report
В городе Чхонан (Южная Корея) загорелся один из крупнейших логистических складов страны. По данным Chosun, пострадавших нет, передаёт BAQ.KZ.
К тушению привлекли 63 пожарных расчёта и 129 спасателей. Огонь быстро распространяется из-за того, что здание полностью заполнено одеждой.
Жителей призывают держаться подальше от зоны возгорания.
