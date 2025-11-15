  • 15 Ноября, 17:15

В Южной Корее вспыхнул крупный пожар на логистическом складе

Огонь быстро распространяется.

Сегодня, 16:31
Фото: Report

В городе Чхонан (Южная Корея) загорелся один из крупнейших логистических складов страны. По данным Chosun, пострадавших нет, передаёт BAQ.KZ.

К тушению привлекли 63 пожарных расчёта и 129 спасателей. Огонь быстро распространяется из-за того, что здание полностью заполнено одеждой.

Жителей призывают держаться подальше от зоны возгорания.

