В городе Чхонан (Южная Корея) загорелся один из крупнейших логистических складов страны. По данным Chosun, пострадавших нет, передаёт BAQ.KZ.

К тушению привлекли 63 пожарных расчёта и 129 спасателей. Огонь быстро распространяется из-за того, что здание полностью заполнено одеждой.

Жителей призывают держаться подальше от зоны возгорания.