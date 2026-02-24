В Южной Корее в районе Мирян, расположенном в 280 километрах к юго-востоку от столицы страны Сеула, уже два дня продолжаются работы по тушению крупного лесного пожара, передает BAQ.KZ со ссылкой на Анадолу.

Об этом сообщает корейское информагентство «Ёнхап».

Как сообщается, лесной пожар вспыхнул на склоне горы.

Представители лесного ведомства сообщили, что линия лесного пожара составляет около 6 км, при этом примерно половина ее уже взята под контроль.

По данным властей, 184 человека были эвакуированы в безопасные места.

Отмечается, что сухая погода способствует быстрому распространению огня.

Из-за риска быстрого распространения пламени объявлен «приказ о реагировании на лесной пожар 2-го уровня» - мера, вводимая при крупных пожарах, локализация которых прогнозируется на срок более 48 часов.

В борьбе с огнем задействованы более 600 человек личного состава и около 160 пожарных машин.