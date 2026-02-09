В Южной Кореи разбился военный самолет
Сегодня, 14:26
78Фото: Yonhap
Военный вертолет потерпел крушение в Республике Корея, два человека находятся в критическом состоянии, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Инцидент произошел в провинции Кенгидо около 11.00 по местному времени. На борту были два человека. У пострадавших зафиксирована остановка сердца.
