В Южной Кореи разбился военный самолет

Сегодня, 14:26
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Yonhap Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
78
Фото: Yonhap

Военный вертолет потерпел крушение в Республике Корея, два человека находятся в критическом состоянии, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Инцидент произошел в провинции Кенгидо около 11.00 по местному времени. На борту были два человека. У пострадавших зафиксирована остановка сердца.

Самое читаемое

Наверх