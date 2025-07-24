  • 24 Июля, 15:11
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В закон о благотворительности внесут важные изменения – МКИ

Отчеты будут публиковаться в СМИ.

Сегодня, 14:37
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imbios-dobra.ru Сегодня, 14:37
Сегодня, 14:37
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Фото: imbios-dobra.ru

В Казахстане готовятся изменения в закон о благотворительности, передаёт корреспондент BAQ.KZ. Об этом сообщил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

По его словам, изменения затронут несколько ключевых направлений. В первую очередь – это стимулирование граждан к участию в благотворительной деятельности. Второе – обеспечение прозрачности.

"Будет усилен акцент на публичность, подотчётность, а также обязательную публикацию всех отчетов в СМИ", – отметил Искаков.

Он добавил, что по данному направлению уже создана рабочая группа и началась активная работа.

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