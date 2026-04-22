"В законе нет нормы об "отстреле" животных, это подмена понятий" - Жанбыршин

Депутат Едиль Жанбыршин прокомментировал обсуждение закона об обращении с безнадзорными животными, заявив, что в нем не предусмотрен отстрел, а в публичном поле происходит подмена понятий, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в тексте закона речь идет об эвтаназии, однако в информационном пространстве это трактуется иначе.

«В законе этого нет. Если внимательно читать текст, там говорится об эвтаназии, а в заголовках пишут, что идет отстрел животных. Это манипуляция и подмена понятий. Нужно опираться на закон, а также на мнения экспертов», - подчеркнул Жанбыршин.

Депутат отметил, что при анализе подходов Казахстан изучил международный опыт более чем 40 стран. По его словам, большинство государств применяют модель безвозвратного отлова с последующей эвтаназией.

«Мы изучили не только Нидерланды, а более 40 стран. В большинстве из них применяется безвозвратный отлов и эвтаназия. Это практика США, Японии, а также таких стран, как Финляндия, Норвегия и прибалтийские государства», - сообщил он.

В то же время Жанбыршин раскритиковал альтернативную модель ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск), указав на проблемы с ее эффективностью в ряде стран.

«Те страны, которые применяют ОСВВ, сталкиваются с серьезными проблемами. Например, Турция сейчас отказывается от этой модели. В Индии фиксируется один из самых высоких уровней заболеваемости бешенством. Мы должны в первую очередь думать о безопасности людей», — заявил депутат.

Он также обратил внимание на необходимость анализа бюджетных расходов и эффективности реализуемых мер.

«Нужно изучать, как расходуются средства на содержание животных. Это значительные суммы. Есть вопросы к проведению тендеров, к работе приютов и организаций, которые занимались отловом. Эти вопросы требуют проверки», - отметил Жанбыршин.

По его словам, при принятии закона в 2021 году не было проведено достаточного анализа ситуации в стране, а также до сих пор отсутствуют четкие критерии оценки эффективности отдельных подходов.