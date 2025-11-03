Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Нуров К.И. направил Премьер-Министру РК Бектенову О.А. свои предложения об изменениях в уголовное законодательство в части определения понятия "организованной преступной группы" (ОПГ), передает BAQ.KZ.

В Казахстане при квалификации действий предпринимателей по статье 262 Уголовного кодекса РК(УК РК), предусматривающей уголовную ответственность за создание, руководство и участие в ОПГ, сохраняется проблема правовой неопределённости.

Это связано с тем, что в УК РК отсутствует понятие "организованная преступная группа", а понятия "организованная группа" и "преступная группа"" имеют размытые формулировки. Из-за размытости понятий данные три термина на практике стали использоваться как синонимы, что приводит к произвольной квалификации любой группы лиц, соучаствующих в экономическом и ином преступлении, в качестве преступной группы вообще — с последующим её автоматическим и подразумевающимся отождествлением с "преступной группой" в виде ОПГ.

Конституционный Суд РК (КС РК) подтвердил наличие данной проблемы и прямо рекомендовал своим Нормативным постановлением Правительству внести изменения в уголовное законодательство, а Верховному Суду РК (ВС РК) — обобщить судебную практику, с целью выработки чётких критериев разграничения официальной деятельности персонала коммерческих организаций и противоправной деятельности ОПГ.

КС РК отметил, что положения статьи 262 УК РК во взаимосвязи с действующими на сегодня разъяснениями ВС РК создают риск правоприменительной практики, при которой руководители и сотрудники коммерческих организаций могут быть привлечены к ответственности не только за совершение экономических преступлений, но и за создание, руководство или участие в ОПГ.

Масштабность произвола в уголовно-правовой оценке экономических правонарушений бизнеса подтверждается Комитетом правовой статистики Генпрокуратуры РК. Органами расследования за 2023-2024 гг. по ст.262 УК РК за отсутствием состава преступления прекращено 83% уголовных дел. Органами прокуратуры за период с 2020-2023 гг. по статьям 262 и 264 УК РК признак совершения преступления в составе "преступной группы"" был исключён в 50% дел. Судами в период 2020-2023 гг. по совокупности статей 216 и 262 УК РК о выписке фиктивных счетов-фактур в составе "преступной группы" статья 262 УК РК была исключена в 47% случаев.

"Анализ поступающих в мой адрес обращений предпринимателей свидетельствует о том, что статья 262 УК РК на практике используется как инструмент давления на бизнес для признания предпринимателями вины по вменяемым им экономическим правонарушениям. Хотя еще в Послании Президента от 2023 года Главой государства было сказано, что “необходимо положить конец практике необоснованного уголовного преследования предпринимателей со стороны правоохранительных органов",- отмечает Канат Нуров.

Учитывая правовые позиции КС РК, Бизнес-омбудсмен инициировал решение данной проблемы перед Премьер-Министром путем закрепления общеизвестных признаков организованной преступности через определение понятия ОПГ как неформального объединения физических лиц, профессиональноосуществляющего высокоорганизованную и устойчивую бандитскую деятельность по извлечению и легализации незаконных доходов от насильственного контроля над преступными, теневыми и иными видами бизнеса.

Необходимо установить, что совершение экономического правонарушения группой лиц не может само по себе быть основанием для квалификации действий по статье 262 УК РК.

Недавно принятая часть 6 статьи 31 УК РК, которая была инициирована Мажилисом РК ещё до выхода данного Нормативного постановления КС РК, не устраняет обозначенную КС РК проблему правовой неопределенности, так как обвинение бизнеса в ОПГ ставится в зависимость не от особой преступной цели физических лиц по созданию ОПГ, а от преступной цели вообще и касается предприятия как юридического лица.

В случае факта преступной цели бизнеса нельзя квалифицировать его владельцев, руководство и сотрудников в качестве членов ОПГ, если не будет доказано их осознанное членство в профессиональной бандитской группировке, осуществляющей нелегальный насильственный контроль над их бизнесом. Даже вполне легальный бизнес может быть принужден ОПГ к преступному сотрудничеству.

Ранее Бизнес-омбудсмен предложил уже ВС РК поправки в его Нормативное постановление по признакам ОПГ, но пока не получил никакого ответа. Эти вопросы теперь также отражены в обращении к Премьер-Министру, который оперативно отреагировал на них и поручил их проработку всеми заинтересованными госорганами на межведомственном уровне под руководством Министерства внутренних дел РК.

Ссылка на письмо:

https://ombudsmanbiz.kz/details/ndownload.php?fn=113&lang=rus