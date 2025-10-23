  • 23 Октября, 15:04

В Западно-Казахстанской области упал беспилотник неизвестного происхождения

Сегодня, 14:27
АВТОР
99
Фото: "Типичный Аксай"

Вблизи села Кызылтал Бурлинского района жители обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата, передает BAQ.KZ.

В Министерстве обороны подтвердили, что в регионе действительно зафиксирован факт взрыва БПЛА неизвестного происхождения.

По данным ведомства, инцидент произошёл в удалённой местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба нет.

"Совместно с уполномоченными государственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта", — сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами.

"Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", — уточнили в ведомстве.

