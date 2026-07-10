В Западно-Казахстанской области выросли добыча газа и промышленное производство

По итогам 2025 года промышленное производство в Западно-Казахстанской области выросло на 3,7%. Рост обеспечен прежде всего увеличением объемов добычи природного газа на 6,8% и газового конденсата на 6,9%.

Положительная динамика наблюдалась не только в добывающем секторе. Региональные предприятия продолжили модернизацию производств, внедрение новых технологий и выпуск инновационной продукции.

Так, Уральский завод «Зенит» впервые построил и спустил на воду судно водоизмещением 400 тонн. «Уральский трансформаторный завод» освоил выпуск промышленных панельных радиаторов, а «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» завершила строительство инновационной печи подогрева нефти.

Компания «Топан» запустила производство высокотехнологичных химических реагентов, а предприятие «Кублей» наладило полный цикл безотходного производства мясной продукции, расширив линейку отечественных пищевых товаров.

Читай также:

Куда идут деньги: рейтинг регионов Казахстана по инвестициям