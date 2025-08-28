В Западно-Казахстанской области продолжается системная работа прокуратуры по выявлению и возврату неиспользуемых земельных участков, передает BAQ.KZ.

Прокуратурой Сырымского района установлено, что ряд землепользователей в течение длительного времени не использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, что является нарушением Земельного кодекса РК.

Как результат, по актам надзора в собственность государства возвращены земельные участки общей площадью свыше 5000 гектаров. Суммарная кадастровая стоимость возвращенной земли составила более 38 миллионов тенге. Эти участки в настоящее время вовлекаются в легальный экономический оборот, что откроет новые возможности для развития сельского хозяйства в регионе.

Кроме того, в соответствии с посланием Главы государства от 2 сентября 2024 года, местные исполнительные органы ориентированы на передачу возвращенных земель добросовестным субъектам. Особое внимание будет уделено предоставлению земли в пользование тем, кто проживает в сельской местности, с целью стимулирования развития местной экономики и улучшения благосостояния жителей региона.