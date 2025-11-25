  • 25 Ноября, 19:04

Масочный режим ввели в здании Мажилиса

Сегодня, 17:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/mazhilis_kz Сегодня, 17:37
Сегодня, 17:37
186
Фото: t.me/mazhilis_kz

В пресс-службе Мажилиса Парламента РК обратились к журналистам в связи с увеличением случаев ОРВИ. Теперь при посещении мероприятий с участием депутатов, представителям СМИ нужно надевать медицинские маски, передает BAQ.kz.

"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ Руководителем Управления санитарно-эпидемиологического надзора – главным санитарным врачом Медицинского центра УДП РК рекомендовано использование одноразовых медицинских масок при проведении мероприятий в здании Мажилиса”, - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

Также там отметили что данная мера направлена на профилактику и обеспечение безопасных условий для сотрудников и посетителей.

Самое читаемое

Наверх