Масочный режим ввели в здании Мажилиса
Сегодня, 17:37
Фото: t.me/mazhilis_kz
В пресс-службе Мажилиса Парламента РК обратились к журналистам в связи с увеличением случаев ОРВИ. Теперь при посещении мероприятий с участием депутатов, представителям СМИ нужно надевать медицинские маски, передает BAQ.kz.
"В связи с ростом заболеваемости ОРВИ Руководителем Управления санитарно-эпидемиологического надзора – главным санитарным врачом Медицинского центра УДП РК рекомендовано использование одноразовых медицинских масок при проведении мероприятий в здании Мажилиса”, - говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.
Также там отметили что данная мера направлена на профилактику и обеспечение безопасных условий для сотрудников и посетителей.
