Официально День спорта установлен указом Президента от 15 ноября 2003 года. В 2025 году праздник приходится на 17 августа. О главных достижениях в сфере казахстанского спорта читайте в материале BAQ.KZ.

Праздник призван популяризировать физическую культуру и спорт, формировать здоровый образ жизни и вовлекать как можно больше людей в активность — в особенности среди молодёжи. Со времени установления праздник активно поддерживается государством и населением как важный элемент национального здоровья.

Масштаб и активность

Начнём с того, что более 8 млн казахстанцев (40 % населения) занимаются спортом; из них свыше 3 млн — в сельских районах. В стране функционируют 4 Центра олимпийской подготовки (3 летних + 1 зимний) и 19 Центров олимпийского резерва. Ежегодно организуется свыше 25 000 спортивно-массовых мероприятий, охватывающих 1,2 млн участников, из которых 500 тыс. — жители сёл. В 2024 году только за первое полугодие национальная сборная завоевала 482 медали на международных соревнованиях: 179-золота, 146-серебра, 157-бронзы.

Инфраструктурное развитие

Существенные вложения направлены на развитие спортивной инфраструктуры. Так, если в 2024 году введено 90 спортивных объектов (61 — в сёлах, 29 — в городах), то в 2025 году введено ещё 32 объекта: спорткомплексы в Зеренде и Баянауле, а также готовится международный стадион в Кызылорде и строительство Национального университета спорта в Астане. Это говорит о том, что государство продолжает развивать и поддерживать молодых спортсменов.

Мероприятия ко Дню спорта

В 2025 году запланировано порядка 150 мероприятий по всей стране под кураторством Министерства туризма и спорта. К примеру, в Астане проходят соревнования по настольному теннису и шахматам для пенсионеров, велосипедные гонки, марафоны. В Алматы сегодня пройдут турниры по греко-римской борьбе, дзюдо, қазақ күресі, асық ату; показательные выступления по карате. Жители Шымкента соревнуются в состязаниях по асық ату, ләңгі тебу, прыжкам со скакалкой, метанию мяча в цель.

День спорта в Казахстане — это не просто праздник движения и единения: это момент, когда в каждом уголке страны звучит гордое эхо национальных побед и стремлений к высоте.

Во главе национального олимпийского движения — легендарный боксёр и мировой чемпион Геннадий Головкин, который теперь, будучи президентом Национального олимпийского комитета, активно ведёт диалог о будущем бокса на Олимпиаде. Теннисистка Елена Рыбакина, первая казахстанка в мировом топ-10 и победительница Уимблдона-2022, вдохновляет молодых спортсменов и укрепляет международное присутствие страны. Анастасия Городко, фристайлистка из Усть-Каменогорска, недавно вновь взяла бронзу на чемпионате мира и два "золота" на Универсиаде-2025, демонстрируя дух восстановления и целеустремлённости. А в мире интеллектуального спорта Казахстан уверенно заявляет о себе благодаря шахматистке Бибисаре Асаубаевой — двукратной чемпионке мира по блицу и одной из самых молодых гроссмейстеров планеты, чьи победы вдохновляют новое поколение юных стратегов.

Особое место в спортивной истории Казахстана занимают паралимпийцы. Их достижения — это пример невероятной воли, настойчивости и веры в собственные силы. На Паралимпийских играх в Токио в 2021 году казахстанские спортсмены завоевали рекордные для страны 5 медалей: одно золото и четыре бронзы. Золотую награду принес дзюдоист Ануар Сариев, а в плавании и пауэрлифтинге отличились такие атлеты, как Давид Дегтярёв, ставший чемпионом мира в пауэрлифтинге и гордостью всей страны.

Не менее ярко выступают и новые имена: Жасулан Канафин, Нурдаулет Жумагалиев и другие молодые параатлеты, которые в последние годы завоёвывают медали на чемпионатах Азии и мира. Их успехи поднимают престиж Казахстана на международной арене и показывают, что спорт доступен каждому, независимо от физических ограничений. Вклад паралимпийцев в развитие культуры спорта в стране — это не только рекорды и медали, но и мощный пример мужества для всей нации.

С каждым годом участие в праздновании становится всё шире, а вклад в укрепление здорового образа жизни — всё значительнее. День спорта в Казахстане — это больше, чем просто дата в календаре. Это отражение государственной политики, устремлённой к укреплению здоровья нации, активному развитию инфраструктуры и поддержке талантов.