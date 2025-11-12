Прокуратура Зерендинского района выявила нарушения в работе Управления статистики района, передает BAQ.KZ.

Ведомство составило административный материал в отношении инвестора за непредоставление первичных статистических данных и рассмотрело дело в сокращённом порядке, не согласовав действия с прокуратурой, что нарушает требования пункта 3-1 статьи 801 КоАП РК.

По протесту прокуратуры постановление суда о привлечении инвестора к административной ответственности было отменено, а дело прекращено.

Руководитель Управления статистики привлечён к административной ответственности по статье 173 КоАП РК с наложением штрафа в размере 393 200 тенге за явные нарушения прав предпринимателя.