В Зерновом союзе предупредили о падении цен для казахстанских аграриев

Остановка зернового терминала в Новороссийске после ночной атаки обернётся падением закупочных цен для аграриев Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство АПК Новости.

Такую оценку дал аналитик Зернового союза Казахстана Евгений Карабанов. По его словам, минувшей ночью порт подвергся массированной комбинированной ракетно-дроновой атаке с применением безэкипажных морских катеров, повреждения получил ряд объектов портовой инфраструктуры.

По сообщениям Reuters, зерновой терминал в Новороссийске остановил работу после украинской атаки. Владелец объекта, Demetra Holding, подтвердил, что терминал получил повреждения. Сейчас работа приостановлена, проводится оценка ущерба, - отметил Карабанов.

Дальнейшая эскалация в Черном море, связанная с поражением судов и объектов инфраструктуры России и Украины, серьёзно осложнит экспорт зерновых, масличных и продуктов переработки из этих стран, считает эксперт. Мировые цены на продовольствие при этом пойдут вверх, а внутренние цены в обеих странах, наоборот, просядут.

Альтернативные маршруты положение не спасут, полагает аналитик. Заменить перевалочные мощности черноморских терминалов они не смогут, а логистические издержки экспортёров существенно вырастут.

Для Казахстана проблема развернётся с другой стороны. Как отмечает Карабанов, российская сельхозпродукция усилит давление не только на внутренний рынок страны, но и на рынки Центральной Азии, причём с существенными ценовыми дисконтами.

Наиболее уязвимыми эксперт назвал рынки пшеницы, ячменя, семян рапса, подсолнечника, льна и сафлора, а также продуктов переработки, муки, отрубей, растительных масел, шротов и жмыхов.

Всё это, заключил аналитик, приведёт к снижению цен на эту продукцию и в конечном счёте к падению цен на зерновые и масличные для казахстанских сельхозпроизводителей.