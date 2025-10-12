В Байзакском районе Жамбылской области археологи выявили крупное городище эпохи кангюйского государства. При раскопках на Жайлау-төбе специалисты нашли около тысячи фрагментов керамической посуды, костяные наконечники, зернотёрки и элементы дверных шарниров, передает BAQ.KZ со ссылкой на tv7.kz.

Как сообщили исследователи, городище относится ко II веку нашей эры и, по предварительным данным, является самым крупным поселением того периода. В ходе археологической разведки также обнаружено более 200 курганов и укреплённое сооружение — древнюю крепость.

Археологам удалось раскопать часть стены шириной около четырёх метров и высотой до пяти метров. По мнению специалистов, она служила оборонительным рубежом восточной границы кангюйского государства, защищая поселение от внешних угроз.

На месте крепости были найдены помещения, предположительно использовавшиеся воинами для передвижения, хранения оружия, воды и продовольствия.

По словам научного сотрудника Института археологии имени А. Маргулана Руслана Буранбаева, радиоуглеродный анализ подтвердил датировку памятника концом I - началом V века.

Раскопочные работы на Жайлау-төбе планируется завершить в течение недели, после чего все артефакты будут направлены на лабораторное исследование.