В Жамбылской области автомобиль протаранил поезд
Сегодня, 03:41
76Фото: matritca.kz
В Жамбылской области водитель автомобиля Lada Niva проигнорировал запрещающий сигнал на железнодорожном переезде станции Татты и допустил столкновение с вагоном пассажирского поезда "Алматы — Шымкент", передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. Инцидент произошёл 14 ноября на участке Шу–Тараз.
На видеозаписи очевидцев видны повреждения вагона, однако пострадавших и погибших нет. Поезд продолжил движение, а на станции Шымкент технический осмотр не выявил нарушений, влияющих на безопасность.
Правоохранительные органы установили личность водителя и проводят проверку. КТЖ напоминает водителям о строгом соблюдении правил на железнодорожных переездах и требованиях безопасности.
