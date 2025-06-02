В Жамбылской области выявили грубейшие нарушения прав детей-сирот
Детям-сиротам предоставлено жильё по инициативе прокуратуры Сарысуского района.
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Прокуратура Сарысуского района Жамбылской области добилась перерасчёта арендной платы за жильё, предоставленное социально уязвимым гражданам, передает BAQ.KZ. Проверка показала, что при расчётах по 184 квартирам были допущены нарушения, в результате чего арендная плата оказалась завышенной на более чем 668 тысяч тенге. Благодаря акту прокурорского надзора суммы были скорректированы в пользу жильцов.
Но на этом работа не остановилась. После вмешательства прокуратуры четыре ребёнка, оставшихся без попечения родителей, получили собственное жильё, а ещё один ребёнок-сирота был официально поставлен в очередь на получение квартиры.
Всего восстановлены права 197 человек из числа социально уязвимых категорий - это сироты, малообеспеченные и другие нуждающиеся. Прокуратура продолжает держать на контроле вопросы соблюдения жилищных и социальных прав населения.
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