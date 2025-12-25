Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил малую индустриальную зону "Тараз", где ознакомился с работой по привлечению инвестиций и развитию агропромышленного комплекса в Жамбылской области.

Президенту доложили о ходе индустриализации экономики региона, реализации проектов в сферах животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, диверсификации посевных площадей и внедрении технологий водосбережения. Также был представлен пул инвестиционных проектов, реализуемых на территории области.

Сообщалось, что с начала года в регион привлечено 599,2 млрд тенге инвестиций, что на 33 процента больше по сравнению с аналогичным периодом. За последние два года в Жамбылской области реализовано 56 инвестиционных проектов на общую сумму 242 млрд тенге.

Главе государства были презентованы проекты ведущих предприятий региона, передает BAQ.KZ.

В частности, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с инвестиционным проектом по производству минеральных удобрений компании Казфосфат, а также со строительством металлургического завода YONGGANG CENTRAL IRON and STEEL.

Кроме того, Президент был проинформирован о промежуточных итогах реализации масштабного инвестиционного проекта "ЕвроХим-Қаратау" в городе Жанатасе. В настоящее время на новом заводе по производству серной кислоты проводятся пусконаладочные работы, и уже получена первая продукция, предназначенная для внутреннего рынка.

Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о предстоящем запуске завода по глубокой переработке кукурузы компании Shengtai Biotech Co. Ltd в Шуском районе с общим объемом инвестиций 1,5 млрд долларов, а также о строительстве сахарного завода Zhongkai Kazakhstan International Company в Байзакском районе.

В завершение визита Главе государства продемонстрировали сельскохозяйственную технику компании KAZ FMWORLD AGRICULTURAL MACHINERY, производство которой будет налажено на территории индустриальной зоны, что станет дополнительным вкладом в развитие промышленного потенциала региона.