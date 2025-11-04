В Жамбылской области из-за непогоды закрыт участок автодороги
В Жуалынском районе Жамбылской области из-за ухудшения погодных условий и ограниченной видимости временно закрыто движение всех видов транспорта на участке автодороги областного значения "Б. Момышулы – Кольтоган – Кошкарата – Кыстоган", передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По информации ведомства, ограничение введено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.
"Просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении до стабилизации погодных условий и официального снятия ограничения", — сообщили в пресс-службе МЧС.
Спасатели напоминают, что в условиях плохой видимости и гололеда риск дорожно-транспортных происшествий значительно возрастает, поэтому рекомендуется по возможности отложить дальние поездки и соблюдать меры предосторожности.
