Полиция Жамбылской области с начала года пресекла 333 попытки незаконно перевезти топливо. У нарушителей изъяли шесть тонн горюче-смазочных материалов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Действуют перевозчики по одной схеме. В машину ставят дополнительное оборудование под топливо, а разрешение на переоборудование не оформляют.

За рулем таких автомобилей поймали 291 водителя, всех привлекли к административной ответственности. Еще 132 человека попались на том же нарушении по второму разу за год.

Только за август в области набралось 106 подобных случаев. В 64 из них машины были переоборудованы без разрешения, в 42 водители нарушили повторно.

На специализированные штрафные стоянки за это время отправили 423 автомобиля.

В полиции напоминают, что за переоборудование машины с нарушением требований и перевозку в ней топлива предусмотрена ответственность по закону.