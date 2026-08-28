В Жамбылской области изъяли 6 тонн незаконно перевозимого топлива
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Полиция Жамбылской области с начала года пресекла 333 попытки незаконно перевезти топливо. У нарушителей изъяли шесть тонн горюче-смазочных материалов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Действуют перевозчики по одной схеме. В машину ставят дополнительное оборудование под топливо, а разрешение на переоборудование не оформляют.
За рулем таких автомобилей поймали 291 водителя, всех привлекли к административной ответственности. Еще 132 человека попались на том же нарушении по второму разу за год.
Только за август в области набралось 106 подобных случаев. В 64 из них машины были переоборудованы без разрешения, в 42 водители нарушили повторно.
На специализированные штрафные стоянки за это время отправили 423 автомобиля.
В полиции напоминают, что за переоборудование машины с нарушением требований и перевозку в ней топлива предусмотрена ответственность по закону.
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