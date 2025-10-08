В Жамбылской области полиция провела масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, изъяв более 8 тонн запрещённых веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

За девять месяцев этого года выявлено 434 наркоправонарушения, а объем изъятых наркотиков превысил 8,7 тонны — это на 2,6 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особое внимание уделяется пресечению вывоза наркотиков из знаменитой "Шуской долины": в направлениях Карагандинской, Алматинской и Туркестанской областей были выставлены мобильные группы, которые смогли блокировать 16 каналов поставки, изъять свыше 380 кг марихуаны и 150 кг гашиша, а также задержать 18 человек.

Кроме того, правоохранители ликвидировали организованную группу из восьми человек, занимавшуюся сбытом трамадола, и усилили борьбу с синтетическими наркотиками — задержано 13 подозреваемых, изъято более 9 кг синтетических веществ. Недавно в регионе были задержаны двое граждан России, организовавших подпольную лабораторию, где обнаружили 8 кг мефедрона, 2 тонны прекурсоров и специализированное оборудование.

Для профилактики и борьбы с распространением наркотиков в интернете через систему "Кибернадзор" заблокировано более 2,4 тысячи сайтов, а через "Антифрод" приостановлено движение средств по 1 604 банковским счетам на сумму свыше 50 миллионов тенге. Также полицейские активно проводят работу на улицах — закрашено свыше 260 граффити-надписей, а профилактические мероприятия охватили более 62 тысяч школьников и студентов.

С 1 июня по 30 октября в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора — 2025", в рамках которого уничтожено почти 6,4 тысячи гектаров дикорастущей конопли — объемы уничтоженного растения втрое превысили показатели прошлого года. Кроме того, в ходе трех этапов операции "Дәрмек" выявлено 71 правонарушение, зафиксирован бесконтрольный учет более 9 тысяч ампул трамадола, а также пресечено хранение более 33 тонн прекурсоров и свыше 6 тысяч психотропных и наркотических препаратов.