Из-за долга в 1500 тенге в Жамбылской области произошёл конфликт, который закончился тяжкими травмами и уголовным делом, передает BAQ.KZ.

Суд Т. Рыскуловского района рассмотрел дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе суда Жамбылской области.

Как установлено в суде, в августе 2025 года местный житель потребовал у знакомого вернуть 1500 тенге. В ходе ссоры между мужчинами завязалась драка. Подсудимый нанёс потерпевшему несколько ударов, в результате чего тому были сломаны четыре ребра.

Вина мужчины подтверждена показаниями сторон, медицинским заключением и другими материалами дела. Подсудимый признал вину и просил не назначать строгое наказание. Потерпевший также просил не лишать его свободы.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.106 УК РК и назначил ему три года лишения свободы. На основании ст.63 УК РК наказание назначено условно. Приговор вступил в законную силу.