В Жамбылской области на перевале Куюк загорелся грузовой автомобиль

В Жамбылской области на перевале Куюк произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего негабаритное оборудование, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился днём на 550-м километре трассы автодорога Алматы–Ташкент в Жуалынском районе. По предварительным данным, загорелся отсек грузовика во время транспортировки крупногабаритного груза — предположительно это могла быть колонна для химического предприятия либо автоклав для производства газобетона.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать огонь. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.