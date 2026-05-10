  • В Жамбылской области на перевале Куюк загорелся грузовой автомобиль

Загорелся отсек грузовика во время транспортировки крупногабаритного груза.

В Жамбылской области на перевале Куюк произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего негабаритное оборудование, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился днём на 550-м километре трассы автодорога Алматы–Ташкент в Жуалынском районе. По предварительным данным, загорелся отсек грузовика во время транспортировки крупногабаритного груза — предположительно это могла быть колонна для химического предприятия либо автоклав для производства газобетона.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать огонь. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

