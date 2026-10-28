В Жамбылской области обновят 105 оросительных каналов

В Жамбылской области площадь земель, на которых применяются водосберегающие технологии, увеличилась на 10,4 тыс. гектаров и достигла 76,8 тыс. гектаров. Об этом сообщил руководитель управления сельского хозяйства Абдирасил Желеубаев.

В этом году капельное орошение внедрили на 8,2 тыс. гектаров, дождевальное — на 750 гектарах. Еще на 1,5 тыс. гектаров провели лазерную планировку земель.

Общая посевная площадь региона составила 654,9 тыс. гектаров, что на 15 тыс. гектаров больше прошлогоднего показателя. По итогам года планируется получить около 3,6 млн тонн сельхозпродукции.

Параллельно в регионе модернизируют оросительную инфраструктуру. За счет бюджетных средств ремонтируют шесть каналов общей стоимостью 5,5 млрд тенге. Протяженность ремонтируемых участков составляет 43,23 км, из которых 10,7 км уже обновлены.

Кроме того, в рамках программ Исламского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития планируется реконструировать 105 каналов. Работы ведутся на 56 объектах с привлечением 329 единиц техники и 729 специалистов.

Завершение ряда проектов намечено до начала вегетационного периода 2027 года.