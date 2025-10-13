В Жамбылской области суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков, фигурантами которого стали 58-летний мужчина и его 20-летний сын, передает BAQ.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Оба были признаны виновными в хранении, перевозке и сбыте наркотических средств в особо крупном размере, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

Как установило следствие, глава семьи хранил крупную партию наркотиков на территории собственного крестьянского хозяйства. Он нашёл покупателей и согласовал продажу 12 килограммов марихуаны по цене 180 тысяч тенге за килограмм. Общая сумма сделки должна была составить более 2 миллионов тенге, и продавец пообещал в будущем подготовить ещё одну партию. На следующий день он сообщил сыну, что наркотики готовы к передаче, и привлёк его к упаковке товара, а также к организации встречи с покупателями. Молодой человек помог доставить клиентов с ближайшего кафе к хозяйству, где и состоялась сделка.

Покупатели приобрели три упаковки и передали за них миллион тенге — половину от суммы. Однако при повторной попытке забрать оставшуюся часть товара они были задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности. В ходе операции правоохранители изъяли более 12 килограммов наркотиков, а при последующем обыске обнаружили ещё 185 килограммов высушенной марихуаны, расфасованной в 13 упаковок.

Во время судебного разбирательства отец частично признал свою вину, тогда как сын настаивал на том, что не знал о незаконной деятельности. Тем не менее, оба были приговорены к семи годам лишения свободы. Защита подала апелляцию, и Жамбылский областной суд, рассмотрев материалы дела, принял решение переквалифицировать действия молодого человека как пособничество в совершении преступления. С учётом смягчающих обстоятельств срок его заключения был сокращён до четырёх лет. В отношении отца приговор остался без изменений.

Таким образом, за участие в незаконном обороте наркотических средств два члена одной семьи были осуждены к реальным срокам лишения свободы.