  • 1 Сентября, 19:43
4 новые школы открылись в Жамбылской области

Эти проекты обеспечат детям доступ к качественному образованию.

Сегодня, 19:38
Акимат Жамбылской области
Сегодня, 19:38
30
Фото: Акимат Жамбылской области

Ко Дню знаний в Жамбылской области торжественно введены в эксплуатацию четыре новых образовательных объекта, передаёт BAQ.KZ.

Так, в селах Байтерек (на 100 мест) и Шайдана (на 150 мест) Жамбылского района начали работу современные школы.

Строительство школы имени Ы. Алтынсарина в селе Байтерек началось в 2024 году, подрядчиком выступило ТОО "КазМунайҚұрылыс". Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд тенге. Учебное заведение полностью оснащено в соответствии с современными требованиями. Предусмотрены специализированные кабинеты и лаборатории, лифт для детей с особыми образовательными потребностями, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, мастерские по керамике, просторный спортивный зал и открытая спортплощадка. Все это создает условия для всестороннего развития школьников и их полезного досуга.

"Средняя школа №5 в селе Шайдана – трехэтажная. В ней расположены 15 учебных кабинетов, спортивный зал, медицинский пункт, кабинеты технологии для мальчиков и девочек. В 2025–2026 учебном году здесь начали обучение 170 детей. Еще 20 учеников из соседнего села Сенгирбай доставляются школьным автобусом", - отметили в акимате области.

Кроме того, при школах имени Б. Момышулы, №1 и имени Ю. Гагарина в Жамбылском районе открыты новые футбольные площадки.

В этот же день в селе Сарыбарак Байзакского района и в селе Жиенбет Шуского района также были сданы в эксплуатацию новые школы на 100 мест каждая.

Открытие новых образовательных учреждений и спортивных площадок стало важным событием для сельских жителей и уверенным шагом в будущее. Эти проекты обеспечат детям доступ к качественному образованию и всестороннему развитию.

