В Жамбылской области открыто новое здание бригады территориальной обороны
В состав комплекса входят казарма на 200 человек, административные здания.
Сегодня, 20:49
44Фото: Министерство обороны РК
В Жамбылской области состоялось открытие современного комплекса бригады территориальной обороны, передает BAQ.KZ. Церемонию провели министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и аким области Ербол Карашукеев.
Бригада, созданная в 2019 году, теперь получила полноценную инфраструктуру. В состав комплекса входят казарма на 200 человек, административные здания, а также объекты, необходимые для подготовки, службы и тренировок личного состава.
Новый объект позволит эффективно обеспечивать безопасность региона в особый период и формировать подготовленный военный резерв из числа граждан.
