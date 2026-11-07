Отца школьника наказали за буллинг одноклассника в Жамбылской области

В Жуалынском районе Жамбылской области суд привлёк к административной ответственности отца восьмиклассника за травлю другого ученика. Вместо штрафа родителю вынесли предупреждение. Инцидент произошёл в сентябре 2026 года в одной из местных школ.

Ученик опоздал на урок, после чего одноклассник начал высмеивать его, называя «пастухом, который пасёт овец», и утверждая, что тот задержался из-за выпаса скота. Комиссия по делам несовершеннолетних подтвердила факт буллинга и передала материалы для привлечения родителя к ответственности.

Отец школьника признал вину. Он заявил, что провёл с сыном воспитательную беседу и не допустит повторения подобного поведения. Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 127-2 КоАП и назначил административное предупреждение.

По этой статье родителям грозит предупреждение или штраф в размере 10 МРП.