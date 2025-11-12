Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев в рамках рабочей поездки в Меркенский район ознакомился с ходом уборочной кампании сахарной свёклы и посетил ТОО "Меркі қант зауыты", где проверил процесс приёма и переработки сырья, передаёт BAQ.KZ.

Руководитель ТОО "Smartagro Karkara" Нургельды Абжапаров сообщил, что на площади 600 гектаров выращиваются сахарная свёкла, ячмень и пшеница. Благодаря технологии дождевого орошения урожайность сладких корней достигает 60 тонн с гектара. В уборке задействованы 73 единицы техники и 25 работников.

В следующем году хозяйство планирует диверсифицировать посевные площади, добавив кукурузу, а также продолжить внедрение современной сельхозтехники.

Глава региона также посетил поля ТОО "Жансая", где под сахарную свёклу отведено 100 гектаров. Здесь в ближайшее время планируют внедрить систему капельного орошения, что позволит повысить эффективность производства.

"Благодаря труду наших аграриев и поддержке государства отрасль сахарного производства показывает стабильный рост. Государственная помощь сельхозпроизводителям будет продолжена на системной основе", — отметил Ербол Карашукеев.

На Меркенском сахарном заводе, где ежедневно принимают около 5 тысяч тонн свёклы и перерабатывают свыше 2,5 тысяч тонн продукции, аким ознакомился с работой лаборатории контроля качества и площадками хранения.

Для оптимизации поставок на предприятии введена талонная система приёма и установлены лимиты по районам, что позволило избежать очередей и задержек.

В этом году планируется собрать 250 тысяч тонн сахарной свёклы с площади 5,3 тысячи гектаров. С начала кампании, стартовавшей 10 октября, уже собрано 122,6 тысячи тонн урожая, из которых 101,1 тысячи тонн доставлены на переработку.

Фермеры получают субсидию в размере 38 тенге за килограмм свёклы, из которых 25 тенге финансируются из госбюджета, а 13 тенге — за счёт средств завода.





