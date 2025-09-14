В Жамбылской области после конфликта между школьниками один из подростков скончался, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Инцидент случился в селе Коккайнар Шуского района. По данным полиции, ссора возникла после футбольного матча между учащимися 10-го и 11-го классов. Победа младших школьников вызвала недовольство старшеклассников. В результате трое одиннадцатиклассников пригласили соперников за магазин и избили их.

Во время драки один из старшеклассников ударил ученика 10-го класса в грудь. Подросток потерял сознание. Его доставили домой и вызвали врачей, однако до приезда скорой помощи он скончался.

В ДП Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ходе оперативных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых в возрасте 16 и 17 лет. Они помещены в изолятор временного содержания.