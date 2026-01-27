В одной из воинских частей Жамбылской области 27 января погиб военнослужащий срочной службы, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Солдат получил смертельное ранение при обращении с оружием. По факту происшествия МВД начало досудебное расследование. Создана следственно-оперативная группа, а ход разбирательства взят на личный контроль генеральным прокурором.

Для установления всех обстоятельств в регион направлены представители силового блока — заместитель министра обороны, главный военный прокурор и руководитель военно-следственного департамента МВД. Им поручено не только разобраться в конкретном инциденте, но и провести проверки в других воинских частях страны на предмет соблюдения дисциплины и требований безопасности.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ближайшее время вопросы охраны жизни и здоровья военнослужащих срочной службы будут рассмотрены на специальной коллегии ведомства.

Это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее сообщалось о гибели срочника во время несения караула в воинской части под Усть-Каменогорском. Тогда также речь шла о трагедии при обращении с личным оружием, что вновь актуализировало проблему безопасности и контроля в армии.