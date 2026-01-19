На ветеринарном контрольном пункте "Карасу", расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, ветеринарно-санитарные инспекторы пресекли попытку незаконного транзитного перемещения продукции пчеловодства без необходимых ветеринарных сопроводительных документов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

– В ходе проведения документарного и физического контроля установлено, что гражданин Кыргызской Республики перевозил партию меда из Кыргызской Республики в РФ транзитом через территорию Казахстана на грузовом автотранспорте марки "DAF". При проверке выяснилось, что на перевозимую продукцию отсутствовали обязательные ветеринарные документы, подтверждающие ее безопасность и происхождение, – говорится в сообщении.

В отношении перевозчика приняты меры административного воздействия. В соответствии с пунктом 2 статьи 406 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" на нарушителя наложен административный штраф.

Перевозимая продукция пчеловодства возвращена отправителю