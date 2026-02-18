В Жамбылской области полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупных размерах. В ходе спецоперации были задержаны 4 местных жителя, у которых изъяли свыше 100 кг марихуаны, а также более 2 кг гашиша и смолу каннабиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

– В Жамбылской области в ходе длительной разработки пресечена деятельность преступной группы из четырёх жителей, занимавшихся сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупных размерах, – сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, запрещённые вещества были обнаружены и изъяты по местам проживания задержанных.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкция которой предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

В полиции уточнили, что в настоящее время задержанным дополнительно вменяются 7 эпизодов сбыта наркотических средств, а также устанавливаются возможные каналы поставки наркотиков в другие регионы страны.

Все фигуранты дела водворены в изолятор временного содержания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.