В Жамбылской области полиция изъяла более 100 кг марихуаны
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.
В Жамбылской области полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупных размерах. В ходе спецоперации были задержаны 4 местных жителя, у которых изъяли свыше 100 кг марихуаны, а также более 2 кг гашиша и смолу каннабиса, передаёт корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
– В Жамбылской области в ходе длительной разработки пресечена деятельность преступной группы из четырёх жителей, занимавшихся сбытом наркотиков каннабисной группы в особо крупных размерах, – сообщили в полиции.
По данным правоохранительных органов, запрещённые вещества были обнаружены и изъяты по местам проживания задержанных.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкция которой предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
В полиции уточнили, что в настоящее время задержанным дополнительно вменяются 7 эпизодов сбыта наркотических средств, а также устанавливаются возможные каналы поставки наркотиков в другие регионы страны.
Все фигуранты дела водворены в изолятор временного содержания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
