В Жамбылской области пресекли незаконный вывоз топлива

В Жамбылской области полиция выявила и пресекла схему незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в МВД Казахстана, нарушения зафиксированы в Кордайском районе. Установлено, что отдельные граждане переоборудовали автомобили, устанавливая дополнительные топливные баки для увеличения объёма перевозимого топлива с целью его дальнейшей перепродажи за границей.

С начала года в регионе выявлено более 300 подобных фактов. Все нарушения пресекаются на месте: водителей привлекают к административной ответственности, транспортные средства помещают на специализированные стоянки, а государственные номера изымаются до устранения нарушений.

Незаконные конструкции демонтируются, в том числе непосредственно в ходе проверок. Кроме того, к ответственности привлекаются владельцы станций техобслуживания, причастные к незаконному переоборудованию автомобилей и работе без необходимых разрешений.

В МВД подчеркнули, что контроль в приграничных районах будет продолжен, а любые попытки обхода законодательства будут строго пресекаться.