В Жамбылской области пресекли незаконный вывоз топлива
С начала года в регионе выявлено более 300 подобных фактов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Жамбылской области полиция выявила и пресекла схему незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в МВД Казахстана, нарушения зафиксированы в Кордайском районе. Установлено, что отдельные граждане переоборудовали автомобили, устанавливая дополнительные топливные баки для увеличения объёма перевозимого топлива с целью его дальнейшей перепродажи за границей.
С начала года в регионе выявлено более 300 подобных фактов. Все нарушения пресекаются на месте: водителей привлекают к административной ответственности, транспортные средства помещают на специализированные стоянки, а государственные номера изымаются до устранения нарушений.
Незаконные конструкции демонтируются, в том числе непосредственно в ходе проверок. Кроме того, к ответственности привлекаются владельцы станций техобслуживания, причастные к незаконному переоборудованию автомобилей и работе без необходимых разрешений.
В МВД подчеркнули, что контроль в приграничных районах будет продолжен, а любые попытки обхода законодательства будут строго пресекаться.