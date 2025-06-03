Благодаря грамотному управлению водными ресурсами, в Жамбылской области удалось реализовать один из самых масштабных природоохранных попусков последних лет, передает BAQ.KZ. Воды из гидроузла "Ойык" на реке Талас наполнили озеро Караколь, оживили озеро Сулуколь и вернули влагу на пастбища в Сарысуском и Таласском районах.

Изначально на эти цели планировалось направить 120 млн кубометров воды. Однако в ходе работ объем попусков вырос почти в три раза и к середине апреля достиг 315 млн кубометров. Это позволило провести весь комплекс мероприятий до начала поливного сезона, что является важным фактором в сохранении природных экосистем региона.

30 мая специалисты Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова провели выездную проверку. Цель - убедиться, что сброшенная вода действительно достигла нуждающихся районов.

Результаты впечатляют - местные жители отмечают заметное улучшение ситуации с водой. "В этом году воды пришло больше, чем в предыдущие. Работой "Казводхоза" мы очень довольны. Надеемся, что такая подача воды станет нормой", — говорит житель поселка Шагалалы Онлыашим Дюйсенбеков.

Аралбай Жанбеков из села Игилик добавляет: "Вода начала приходить уже в марте, прибывала до конца мая. Сейчас скот на пастбищах, трава растет. Спасибо "Казводхозу" — работаем спокойно".