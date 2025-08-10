В Жамбылской области проверят школы после случая насилия над подростками
Местные власти создали рабочую группу.
После случая насилия над несовершеннолетними детьми в Жамбылской области аким региона Ербол Карашукеев поручил создать специальную рабочую группу, передает BAQ.KZ. Комиссия займётся детальным изучением обстоятельств происшествия, где двое детей оказались в рабстве, и разработает меры по защите прав детей. Речь идет о подростках, которых удерживали силой и заставляли пасти скот в Таласском районе.
Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, планируется провести всестороннюю проверку других образовательных учреждений региона, — говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Ержан Саденов взял расследование уголовного дела о систематическом избиении несовершеннолетних под личный контроль. Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания.
