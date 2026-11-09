В Жамбылской области разъяснили жителям основные задачи Послания Президента

В Жамбылской области состоялись встречи информационной группы по разъяснению Послания Главы государства. Представители центральных государственных органов и общественные деятели обсудили с жителями региона актуальные вопросы развития области, сельского хозяйства, водоснабжения и социальной инфраструктуры.

В состав информационной группы вошли депутат Курултая Абильхаир Тамабек, член Народного совета Казахстана Уалихан Болатбек, а также вице-министры сельского хозяйства, энергетики, труда и социальной защиты населения, водных ресурсов и ирригации, национальной экономики.

Работа велась по нескольким направлениям. Одна группа встретилась с жителями Тараза и представителями агропромышленного комплекса, другая провела встречи с представителями этнокультурных объединений и населением Байзакского района.

Одной из ключевых тем стала водная безопасность региона. На встрече в центре «Анаға тағзым» в Таразе вице-министр водных ресурсов и ирригации Талгат Момышев рассказал о мерах по сокращению дефицита воды, повышению эффективности ее использования и модернизации водохозяйственной инфраструктуры.

Он отметил, что в Жамбылской области продолжается обновление ирригационных систем и работа по улучшению водоснабжения орошаемых земель.

На встрече во Дворце школьников «Бақытты болашақ» жители Тараза подняли вопросы качества дорог, коммунальных услуг, благоустройства, общественного транспорта и доступности социальных объектов. Представители информационной группы подчеркнули, что государственные инициативы должны находить отражение в конкретных результатах на местах, а обращения граждан — учитываться при принятии решений.

Депутат Абильхаир Тамабек отметил важность открытого диалога с населением и подчеркнул, что эффективность государственных программ прежде всего должна ощущаться в повседневной жизни людей.

Отдельное внимание было уделено развитию агропромышленного комплекса. На встрече с представителями отрасли в Таразском университете имени М.Х. Дулати обсуждались вопросы модернизации сельскохозяйственного производства, поддержки фермеров, развития переработки, хранения и сбыта продукции, а также расширения предпринимательства на селе.

Особый акцент Абильхаир Тамабек сделал на рациональном использовании водных ресурсов. По его словам, значительная часть территории области зависит от подземных вод, однако их запасы не безграничны.

«Жамбылская область является одним из передовых регионов республики по объёмам использования подземных вод. Надо признать, что на трети территории области население и хозяйственные объекты используют подземные воды. Однако эти запасы не безграничны. Поэтому уже сегодня необходимо искать пути рационального использования и сохранения водных ресурсов», — подчеркнул депутат.

Он также напомнил о поручении Главы государства ускорить создание Национальной информационной системы водных ресурсов. Ее внедрение позволит обеспечить точный учет водных запасов, повысить эффективность водопользования и сократить потери в водопроводных и распределительных сетях.

«Недаром в народе говорят: „У воды есть свой спрос“. Поэтому в соответствии с поручением Президента необходимо усилить контроль за объёмами водопотребления и уделять особое внимание рациональному использованию каждой капли воды», — отметил Абильхаир Тамабек.

По итогам встреч участники подчеркнули, что реализация задач Послания должна способствовать решению актуальных проблем региона, развитию сельских территорий, повышению эффективности сельского хозяйства и улучшению качества жизни населения.

Подобные встречи направлены на укрепление обратной связи между государственными органами и обществом, а также на выработку практических решений с учетом предложений жителей и специалистов.