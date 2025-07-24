В селе Улгули Жамбылской области сотрудники МЧС спасли четырёхлетнего ребёнка, который застрял между бетонными плитами во время игры на улице, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл на улице Смайлова. По данным экстренных служб, малыш оказался зажат в узком пространстве между плитами и не мог выбраться самостоятельно. На место оперативно прибыли спасатели.

С использованием гидравлического аварийно-спасательного оборудования сотрудники МЧС аккуратно разжали конструкции и освободили ребёнка.

Пострадавший передан родителям. По предварительной информации, медицинская помощь ему не потребовалась.