В соцсетях распространилось видео из Жамбылской области, на кадрах которого несколько мальчиков силой тащат девочку к кабинке туалета и закрываются там вместе с ней, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе Департамента полиции региона заявили, что официальное заявление по данному факту не поступало, однако видеоматериалы стали поводом для проверки.

"Все участники инцидента – ученики 1–2 классов – установлены. С их законными представителями проведены профилактические беседы с разъяснением мер ответственности за нарушение законодательства", – отметили в полиции.

Кроме того, в адрес управления образования акимата Жамбылской области направлено представление о принятии мер в отношении должностных лиц за несообщение о происшествии в правоохранительные органы.