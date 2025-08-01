В Жамбылской области спасатели приняли роды в дороге
Прямо в машине скорой.
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На трассе в Жамбылской области развернулась настоящая история с счастливым финалом: у женщины с доношенной беременностью внезапно начались стремительные роды прямо в пути, передает BAQ.KZ.
Изначально роженицу везли на частной машине и доставили в трассовый медико-спасательный пункт МЧС "Шыганак". Оттуда женщину сопровождала бригада Центра медицины катастроф до Мойынкумской центральной районной больницы. Однако малыш решил не ждать прибытия в стационар.
Роды произошли прямо в реанимационной машине. Спасатели и медики действовали быстро и профессионально — мальчик родился без осложнений, и состояние матери также оценивается как удовлетворительное. Сразу после родов оба были доставлены в Мойынкумскую ЦРБ.
Такие истории напоминают: даже в самых непредсказуемых обстоятельствах можно рассчитывать на поддержку и профессионализм людей, которые каждый день стоят на страже нашей безопасности и здоровья.
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