На трассе в Жамбылской области развернулась настоящая история с счастливым финалом: у женщины с доношенной беременностью внезапно начались стремительные роды прямо в пути, передает BAQ.KZ.

Изначально роженицу везли на частной машине и доставили в трассовый медико-спасательный пункт МЧС "Шыганак". Оттуда женщину сопровождала бригада Центра медицины катастроф до Мойынкумской центральной районной больницы. Однако малыш решил не ждать прибытия в стационар.

Роды произошли прямо в реанимационной машине. Спасатели и медики действовали быстро и профессионально — мальчик родился без осложнений, и состояние матери также оценивается как удовлетворительное. Сразу после родов оба были доставлены в Мойынкумскую ЦРБ.

Такие истории напоминают: даже в самых непредсказуемых обстоятельствах можно рассчитывать на поддержку и профессионализм людей, которые каждый день стоят на страже нашей безопасности и здоровья.