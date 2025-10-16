Суд разоблачил жамбыльца на хитрой афере с пособием
"Безработный" с зарплатой.
В Жамбылской области суд обязал местного жителя вернуть государству деньги, полученные им в качестве социальной выплаты, передает BAQ.KZ.
Всё дело в том, что мужчина одновременно числился безработным и официально трудился.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года гражданин А. оформил статус безработного и начал получать пособие от Государственного фонда социального страхования — на целых шесть месяцев. Однако, как выяснилось, уже с мая 2025 года он устроился на работу в одну из организаций, но о своих изменившихся обстоятельствах в фонд сообщать не стал.
В результате, мужчина необоснованно продолжал получать выплаты, в сумме — 230 тысяч тенге. Фонд подал в суд, потребовав вернуть неправомерно полученные деньги. Жамбылский районный суд, рассмотрев дело в упрощённом порядке и изучив доказательства, удовлетворил иск.
Теперь гражданину А. предстоит вернуть всю сумму обратно в фонд. Пока решение суда не вступило в законную силу
