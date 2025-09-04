В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области завершилось громкое дело: суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, обвинённому в совершении сексуального насилия над своей малолетней дочерью, передает BAQ.KZ.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, в апреле 2025 года обвиняемый Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту проживания в селе Кордай, совершил противоправные действия в отношении дочери 2019 года рождения. Вину он признал полностью.

Доказательства, включающие показания потерпевшей, свидетелей, экспертов и вещественные материалы, убедили суд в виновности подсудимого. Прокурор настоял на максимально строгом наказании — пожизненном лишении свободы, которое и было назначено.

Кроме того, суд взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда в размере 5 миллионов тенге. Приговор ещё не вступил в законную силу.