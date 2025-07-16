В Жамбылской области свекра арестовали на 10 суток за оскорбление невестки
В суде мужчина признал вину и извинился перед потерпевшей.
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В Жамбылской области свекра арестовали на 10 суток за оскорбления невестки, передает BAQ.KZ.
В Сарысуском районном суде Жамбылской области рассмотрено административное дело в отношении местного жителя, повторно нарушившего нормы семейно-бытового поведения. Мужчина оскорбил свою невестку, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Согласно материалам дела, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Однако в июне 2025 года вновь позволил себе грубую брань в адрес родственницы.
В суде мужчина признал вину и извинился перед потерпевшей. Невестка подтвердила факт оскорблений, однако заявила, что прощает свекра.
"Учитывая личность нарушителя, его поведение до и после правонарушения, а также характер содеянного, суд назначил наказание в виде административного ареста", - сообщили в пресс-службе суда.
Постановление уже вступило в законную силу.
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