19 мая 2025 года в 14:54 на улице Жибек Жолы села Кордай произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, которое потрясло местных жителей, передает BAQ.KZ.

Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz E240 совершил наезд на двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате аварии обе несовершеннолетние были экстренно госпитализированы в Кордайскую центральную районную больницу с тяжёлыми травмами.

Старшая из пострадавших, девочка 2014 года рождения, была доставлена в состоянии травматического шока. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные переломы таза, травму половых путей и гематому лобной области. Благодаря своевременной помощи, её состояние удалось стабилизировать - она переведена в хирургическое отделение для дальнейшего лечения.

Младшая пациентка, 2017 года рождения, получила крайне тяжёлые травмы: ушиб головного мозга тяжёлой степени, отёк мозга, кровоизлияние, переломы черепа и таза. Девочка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов после госпитализации, силами бригады санавиации с участием нейрохирурга и реаниматолога ей была проведена срочная операция по трепанации черепа. Её состояние остаётся критическим: у ребёнка фиксируются судороги, левосторонний паралич, нестабильность жизненных показателей и признаки центральной гипертермии.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 части 2 Уголовного кодекса РК - нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. Машина водителя изъята и водворена на специализированную стоянку.